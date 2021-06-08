Camiler Dezenfekte Ediliyor…

Sivas merkezdeki tüm camilerin iç temizliği Belediyemiz tarafından yapılıyor.

Sivas merkezdeki tüm camilerin iç temizliği Belediyemiz tarafından yapılıyor.

Tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle temizlik hassasiyetinin daha çok arttığı bugünlerde vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına çalışma başlatan Belediyemiz, şehir merkezinde bulunan 357 camide temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlik çalışmaları kapsamında; camilerin içerisi elektrikli süpürge ile süpürüldükten sonra mikroplardan arındırmak için dezenfekte ediliyor.

Camilerin büyüklüğüne göre; günlük 3 ya da 4 cami temizlenebiliyor.

Oluşturma Tarihi : 08 Haziran, 2021

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Kaynak: Habermetre