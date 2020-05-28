Camiler dezenfekte ediliyor
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Camiler dezenfekte ediliyor

Mardin Ulu Camii ve Şakir Nuhoğlu Camii dezenfekte çalışmaları MARDİN - Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

28.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:01

Mardin Ulu Camii ve Şakir Nuhoğlu Camii dezenfekte çalışmaları MARDİN - Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

Camiler dezenfekte ediliyor

Kaynak: AA

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