Camiler dezenfekte ediliyor
Mardin Ulu Camii ve Şakir Nuhoğlu Camii dezenfekte çalışmaları MARDİN - Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.
28.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:01
Mardin Ulu Camii ve Şakir Nuhoğlu Camii dezenfekte çalışmaları MARDİN - Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA