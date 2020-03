Camila Cabello kimdir? Camila Cabello kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Camila Cabello hayatı ve biyografisi!

03.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:36

Küba ve Amerika asıllı şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello genç yaşına rağmen şarkıları ve magazin olayları ile sıklıkla gündeme gelmektedir. Kısa zamanda büyük bir üne kavuşan dünyaca ünlü şarkıcı hakkında merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

CAMİLA CABELLO KİMDİR?

Camila Cavello tam adı: Karla Camila Cabello Estrabao

Camila Cabello doğum tarihi: 3 Mart 1997

Camila Cabello kaç yaşında: 22 yaşında

Camila Cabello yeri: Cojimar - Küba

Camila Cabello mesleği: Şarkıcı ve söz yazarı

CAMİLA CABELLO HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Tam adı Karla Camila Cabello Estrabao olan ünlü şarkıcı 3 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Küba ve Amerika asıllı olan ünlü şarkıcı ilk olarak Fifth Harmony isimli kız müzik grubu ile büyük bir üne kavuşmuştur. X Faktör televizyon programının Amerika yayını için hazırlanan, Syco Music ve Epic Records yapımcıları ile albüm anlaşmaları yapınca ünü ve tanınırlığı daha da artmıştır.

Müzik kariyerine solo vokal yaparak başlayan Camila Cabello, Machine Gun Kelly ile birlikte yaptıkları "Bad Things" isimli çalışma ile Amerika Billboard Hot 100 listesinde 4. sıraya kadar yükseldiler ve popülerlik kazandılar. 2016 yılında ilk grubu Fifth Harmony'dan ayrıldıktan sonra ilk solo şarkısı "Crying in the Club" performansını yayınlamıştır.

CAMİLA CABELLO ALBÜMLERİ

Camila (2018)

Romance (2019)

CAMİLA CABELLO FİLMLERİ

X Faktor Amerika (2012)

Faking It (2013)

Barbie : Rüya Evinde (2015)

The Ride (2016)

Vatandaşlık Hakları (2016)

Buzda Dans (2018)