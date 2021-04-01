Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması

Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması Yakutiye Belediyesi ekiplerince ilçe genelindeki camii ve mescitlerde hummalı bir bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi ekiplerince ilçe genelindeki camii ve mescitlerde hummalı bir bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın talimatıyla başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları Yakutiye ilçe merkezi ile 36 köyün tamamındaki camii ve mescitlerde uygulanacak.

Son günlerde korona virüs vakalarının artışı ve ramazan ayının gelmesiyle cami ve mescitlerde başlatılan bahar temizliğinin bir an önce tamamlanması için ekiplerin özveriyle çalıştığına dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ramazan ayıyla birlikte camilerin her zamankinden daha yoğun olarak kullanılacağı için, camii ve mescitlerdeki temizlik ve hijyen kurallarının çok önemli olduğunu kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, daha önce ilçedeki tüm camii ve mescitlere konan sağlık istasyonlarının çok beğenildiğini ve ünitelerde yer alan tek kullanımlık seccade, maske ve dezenfeksiyonlarla salgına karşı ciddi bir tedbir alındığını ifade etti.

Vatandaşları rehavete kapılmadan pandemi kurallarına uymaya devam etmelerini isteyen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Ramazan ayının ülkemize ve milletimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER