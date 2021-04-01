Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması

İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER - Haberler | Güncel

Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması Yakutiye Belediyesi ekiplerince ilçe genelindeki camii ve mescitlerde hummalı bir bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi ekiplerince ilçe genelindeki camii ve mescitlerde hummalı bir bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın talimatıyla başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları Yakutiye ilçe merkezi ile 36 köyün tamamındaki camii ve mescitlerde uygulanacak.

Son günlerde korona virüs vakalarının artışı ve ramazan ayının gelmesiyle cami ve mescitlerde başlatılan bahar temizliğinin bir an önce tamamlanması için ekiplerin özveriyle çalıştığına dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ramazan ayıyla birlikte camilerin her zamankinden daha yoğun olarak kullanılacağı için, camii ve mescitlerdeki temizlik ve hijyen kurallarının çok önemli olduğunu kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, daha önce ilçedeki tüm camii ve mescitlere konan sağlık istasyonlarının çok beğenildiğini ve ünitelerde yer alan tek kullanımlık seccade, maske ve dezenfeksiyonlarla salgına karşı ciddi bir tedbir alındığını ifade etti.

Vatandaşları rehavete kapılmadan pandemi kurallarına uymaya devam etmelerini isteyen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Ramazan ayının ülkemize ve milletimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması
Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Mustafa Şentop Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cami ve mescitlerde bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:26:10. #1.16#
title