Camiden para çalan şahıs tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Camiden para çalan şahıs tutuklandı - Haberler

Camiden para çalan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camiden para çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

05.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:56
Camiden para çalan şahıs tutuklandı

'nın ilçesinde camiden para çalan şahıs ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl'e bağlı kırsal 'nde meydana geldi. Yusuf A. (21) isimli şahıs, Merkez Camii'ne girerek yaklaşık bin lirayı alıp, kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından şahsın Yusuf A. olduğunu tespit etti. Daha sonra çalışmalarını hızlandıran jandarma ekipleri, Yusuf A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler