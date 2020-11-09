Camiden çıkan iş insanı, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı

Kayseri'de camiden çıkıp aracına giden iş insanı, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlardan biri sağ ayak topuğuna isabet eden iş insanı, yakınlarda bulunan bir taksi durağına sığınarak hayatını kurtardı.