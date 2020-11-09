Camiden çıkan iş insanı, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı
09.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:39
Kayseri'de camiden çıkıp aracına giden iş insanı, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlardan biri sağ ayak topuğuna isabet eden iş insanı, yakınlarda bulunan bir taksi durağına sığınarak hayatını kurtardı.
Kayseri'de, Sivas Bulvarı Alparslan Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, namaz kılmak için camiye giren iş insanı İbrahim G. (71), namaz çıkışında aracına giderken kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
TAKSİ DURAĞINA SIĞINDI
Kurşunlardan biri sağ ayak topuğuna isabet eden İbrahim G, yakınlarda bulunan bir taksi durağına sığındı. Duraktakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahsı bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı