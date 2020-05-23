Camideki müzik skandalı sonrası şifreli önlem çağrısı
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Camideki müzik skandalı sonrası şifreli önlem çağrısı

Camideki müzik skandalı sonrası şifreli önlem çağrısı İzmir'de camilerdeki müzik yayını skandalı sonrası amatör telsizcilerden önlem çağrısı İzmir'de geçtiğimiz günlerde camilerin merkezi ezan sistemine korsan olarak girilmesi skandalının ardından İzmir'deki amatör telsizciler, sistem için...

23.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:47

Camideki müzik skandalı sonrası şifreli önlem çağrısı

İzmir'de camilerdeki müzik yayını skandalı sonrası amatör telsizcilerden önlem çağrısı

İZMİR - İzmir'de geçtiğimiz günlerde camilerin merkezi ezan sistemine korsan olarak girilmesi skandalının ardından İzmir'deki amatör telsizciler, sistem için şifreyle önlem alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan, İzmir'de yaşanan skandalın ardından, cemiyet olarak olayı şiddetle kınadıklarını ve suçluların bir an önce yakalanması için ellerinden gelen yardımı da yapabileceklerini duyurdu.

İzmir'de 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde camilerin merkezi sistemine korsan olarak giren kimliği belirsiz bazı kişi veya kişiler tarafından müzik yayını yapılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Skandalın yankıları sürerken, camilerdeki merkez ezan sistemi uygulaması ise İzmir İl Müftülüğü kararıyla tedbir amaçlı geçici bir süreyle sona erdirildi. Camilerdeki merkezi ezan sisteminin güvenlik sistemindeki açığı nedeniyle olayın yaşandığı şüphesi hakkında, TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan, konu hakkında açıklamada bulundu. Bu sisteme girişin güvenlik önlemi olmaması sebebiyle çok kolay olduğunu belirten Doğan, yetkililerin önümüzdeki süreçte bu hususta özellikle şifreli sisteme geçilmesi gerektiğini bildirdi. Gökçe Doğan ayrıca camilerdeki bu skandal yayının aynısının belediye hoparlörlerindeki anons sisteminde de yapılabileceğini söyleyerek, bu sistemin de şifrelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlçe belediyelerdeki anons sisteminde de aynı tehlike mevcut

Camilerin ezan sistemine korsan giriş yapılması olayında aynı tehlikenin ilçe belediyelerdeki anons sisteminde de mevcut olduğuna değinen Gökçe Doğan, bu saldırıların çok ucuz fiyatlara satılan el telsizleri ile bile gerçekleştirileceğini söyledi. Yetkililerin önlem alması gerektiğini belirten Doğan, "Camilerden yapılan bu korsan yayın için oldukça üzgünüz ve bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu olay aslında merkezi ezan sisteminde kullanılan yöntemdeki güvenlik açığını da gözler önüne sermiştir. Sadece ezan sisteminde değil, ilçe belediyelerde kullanılan merkezi anons sisteminde de aynı tehlike mevcuttur. Bu saldırılar teknolojik ürün satılan herhangi bir internet alışveriş sitesinden alınan bir telsizle yapılabilir. Bu konuda telsiz alım satımı ile ve kullanılan frekansların güvenliği ile ilgili yetkililerin çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu.

"Şifreli sistem olması gerekiyor"

Merkezi ezan ve anons sistemlerinde şifre yöntemi kullanılması gerektiğinin altını çizen Gökçe Doğan, "Bu sistem çok eski bir teknoloji ile yapılmış ve ulaşılabilirlik şu anki teknolojilerle çok kolay. Anons sisteminde kullanılan teknolojinin çok eski olmasından dolayı yeni çıkan bir çok cihazla bu sisteme girmek artık çok kolay. Çok ucuz fiyatlara satılan telsizlerle bu sisteme rahatlıkla giriş yapılabilir. Bundan dolayı telsiz satışlarıyla ilgili bir önlem alınması gerekiyor fikrimce. Öte yandan daha güvenli bir yöntem olan şifreli sistem olması gerekiyor. Resmi kurum ve kuruluşların bununla ilgili bir çalışması muhakkak vardır" dedi.

"Bu tehlike Türkiye'nin her yerinde mevcut"

Doğan, İzmir'de gerçekleşen bu skandalın ardından tüm Türkiye'de aynı olayın yaşanabileceğini söyledi. Doğan, "Ben suçluların iyi bir çalışmayla mutlaka bulanabileceğine inanıyorum. Korsan yayın İzmir'de bazı ilçelerde yapılmış olsa da bu tehlike Türkiye'nin her yerinde mevcut. Telsiz amatörleri olarak sadece İzmir'de değil Türkiye'nin her yerinde gerekli tüm kurumlara destek vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Camideki müzik skandalı sonrası şifreli önlem çağrısı

Kaynak: İHA

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