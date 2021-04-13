Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı
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Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Göle İlçesine bağlı Karlıyazı köyü muhtarının, karantina döneminde dışarıdan çoban getirmek isteyen Sürmeli Kara'yı darbettiği öne sürüldü. Muhtardan şikayetçi olan Kara, şahsın caminin minaresine çıkıp küfür ve tehdit dolu bir açıklama yaptığını da söyledi.

8 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleşen olayda, 10 günlük karantinaya alınan Karlıyazı Köyünde Muhtar Yıldırım Karakoç, Iğdır'dan çoban getirmek isteyen Sürmeli Kara'ya, "Dışarıdan çoban getirmeyin, Vali ve Kaymakamlık izin vermiyor. Çobanlar köyden tutulacak" dedi. Bununla da yetinmeyen muhtarın, caminin minaresinden küfürlü, tehditli ve hakaret dolu bir açıklama yaptığı ileri sürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan bu durum üzerine, Karlıyazı Köyünde ikamet eden Sürmeli Kara, Göle ilçe Müftülüğünü arayarak, "Hayırlarımızla alınan mikrofonla küfür duymak istemiyoruz. Biz ezan sesi duymak istiyoruz" sözleriyle şikayette bulundu. Müftülük yetkilileri ise "Biz gereken uyarıları yapacağız" dedi.

Cami minaresine çıkan köy muhtarından küfürlü anons

"TEHDİT EDİP KÜFÜRLER YAĞDIRDI"

Daha sonra Göle Toplum Sağlığı Merkezini de arayıp Muhtar Yıldırım Karakoç'u şikayet ettiğini açıklayan Sürmeli Kara, "Köyümüz karantinada olmasına rağmen, köy muhtarı 500 metre mesafede olan camiye gelerek karantina kurallarını ihlal etti ve minareden bizi tehdit ederek küfürler yağdırdı" ifadelerini kullandı. Müftülük yetkilileri gibi Göle Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri de "Biz köy muhtarını arayacağız ve gerekli uyarıları yapacağız" yanıtını verdi.

Cami minaresine çıkan köy muhtarından küfürlü anons

SOPAYLA DÖVDÜLER

Göle İlçe Müftülüğü ve Göle Toplum Sağlığı Merkezi yetkileri, şikayetin ardından Muhtar Yıldırım Karakoç'a uyarıda bulundu. Bu gelişme sonrasında Kara, muhtar ve akrabaları tarafından kendi bakkalında kızı ile birlikte dayak yedi. Yüzüne ve kafasına sopa ile vurulduğunu söyleyen talihsiz adam, şahısların "Sen kimsin de bizi şikayet ediyorsun" dediğini aktardı.

"BENİ MUHTARIN ELİNDEN KURTARDILAR"

Kara, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

"Saldırı kızımın gözü önünde yapıldı ve kızım da tartaklandı. Olayı duyan komşular beni muhtar ve akrabalarının elinden kurtardılar. Yaşadığım saldırı sonucu Göle Çayırbaşı Jandarma Karakolunu arayıp Muhtar Karakoç ve akrabalarından şikayetçi oldum. Olay yerine gelen Göle Çayırbaşı Jandarma Karakolu ekipleri, karantinada olduğum için ifademi almadılar ancak beni Göle Devlet Hastanesine götürüp tedavi ettiler ve darp raporu aldım. Köyümüzde 9 Mart 2021 tarihinde karantina süresi doldu. Ben önce Çayırbaşı Jandarma Karakoluna gittim, Muhtar Karakoç ve akrabaları hakkında şikayetçi oldum ve ifademi verdim. Ancak, kavga zamanında sosyal mesafeyi ihlal ettiğim gerekçesiyle bana da kavgaya karışanlara da kişi başı 3 bin 450 TL para cezası kestiler. Ben karantina uygulamasını ve sosyal mesafeyi ihlal etmedim. Karantina uygulamasını ve sosyal mesafeyi muhtar ve akrabaları ihlal ettiler, fakat bana ceza verilmesini doğru bulmuyorum."

Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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