Cami duvarına çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cami duvarına çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

Cami duvarına çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak cami duvarına çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak cami duvarına çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesinde bağlı Alandız Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 61 yaşındaki Süleyman Çakır idaresindeki minibüs, sürcüsünün kontrolünden çıkması sonucu mahalle içindeki cami duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı olan Çakır'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Ardından Çakır, kısa süre sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza yerinde bulunan araç çekilirken, Çakır'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Cami duvarına çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

Kızını dövdüğü için damadına tokat atan baba, dünürü tarafından vurularak öldürüldü

Kızını dövdüğü için damadına tokat atan baba, dünürü tarafından vurularak öldürüldü

 Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

 Son dakika haberi! Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğinin kafatası çatladı

Son dakika haberi! Büyükçekmece'de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğinin kafatası çatladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title