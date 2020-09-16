Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Şanlıurfa'da naman kılmak için camiye giden vatandaşlar avluda pencereye iple asılı cansız beden buldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki Ağdirekli Camisi'ne namaz kılmak için giden vatandaşlar, pencerede bir şahıs olduğunu gördü. Şahsın yanına giden vatandaşlar, iple asılı olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDEN 1 ÇOCUK BABASI KİŞİYE AİT

Bölgeye giden polis ekipleri, bir ayağı devrilmiş bankın üzerinde duran cansız bedenin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cesedin 43 yaşındaki Salih Kurtoğlu'na ait olduğu belirlendi. Bir çocuk babası Kurtoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA