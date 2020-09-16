Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu
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Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu

Şanlıurfa'da naman kılmak için camiye giden vatandaşlar avluda pencereye iple asılı cansız beden buldu.

16.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:02

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki Ağdirekli Camisi'ne namaz kılmak için giden vatandaşlar, pencerede bir şahıs olduğunu gördü. Şahsın yanına giden vatandaşlar, iple asılı olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDEN 1 ÇOCUK BABASI KİŞİYE AİT

Bölgeye giden polis ekipleri, bir ayağı devrilmiş bankın üzerinde duran cansız bedenin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cesedin 43 yaşındaki Salih Kurtoğlu'na ait olduğu belirlendi. Bir çocuk babası Kurtoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (8)
AHMET: O polis niye kendi telefonundan resim çekme derdinde
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FARİZ: ADAM ÇOK MUTLU KEYFİNDEN CAMİDE ALLAHIN EVİNDEN AYRILMAZ DEDİ CENNETE GİTTİ A HABER
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MUSTAFA: HEY TÜRKİYEM HEY TÜRK KARDEŞLERİM ANALARIM BABALARIM ABİLERİM NE OLUR ÇOÇUKLARIMIZA ALLAHI VE RESULU TANITALIM İMANI OLMAYAN NESİL ÇÖKÜYOR VE ACI VERİYOR BEN MÜSLÜMANIM DEMEKLE OLMUYOR ÇALIŞALIM YAŞIYALIM Kİ HUZURUMUZ OLSUN
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