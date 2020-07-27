Cami avlusunda bıçaklama Cami avlusunda bıçaklama Samsun'un Bafra ilçesinde cami avlusunda çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Cami avlusunda bıçaklama

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde cami avlusunda çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Altınkaya Mahallesi Perçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Camisi avlusunda E.A., ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.A., kavga ettiği S.K'yı sağ baldırından bıçakladıktan sonra kaçtı. Cami avlusundaki çay ocağında bulunan vatandaşlar, 112 acil servisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı E.A. Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan E.A'yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA