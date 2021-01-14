Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı
14.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:08
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur'an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti. Toplanan Kur'an-ı Kerimler görevliye teslim edildi.
Kahramanmaraş'ın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesi'ndeki camide, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.
YANMAYAN KUR'ANI KERİMLER GÖREVLİYE TESLİM EDİLDİ
Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur'an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur'an-ı Kerimler görevliye teslim edildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY