Cameni Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vararak dün İstanbul'a getirdiği başarılı file bekçisi Idriss Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti.



Ulus'ta bulunan özel bir hastanede yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Kamerunlu kaleci, ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz, kulak-burun-boğaz ve ortopedi muayenelerinden geçen oyuncunun sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.



(İHA)