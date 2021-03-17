Çameli'nde okullara kar tatili
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Çameli'nde okullara kar tatili

17.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:10

DENİZLİ'de dün gece başlayıp sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

DENİZLİ'de dün gece başlayıp sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Çameli ilçesinde okullar, 1 gün tatil edildi.

Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Denizli-Antalya Karayolu'nda sürücüler güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün Çameli ilçesindeki okullar tatil edildi. İlçede belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.


- Denizli
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili
Çameli'nde okullara kar tatili

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin ÖZDEMİR

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