Son dakika haber! Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü
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Son dakika haber! Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü Denizli'nin Çameli ilçesinde aşırı yağıştan dolayı Yaylapınar ve Kalınkoz Mahallesi'nde biriken sular ova arazilerinde sele neden oldu.

Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde aşırı yağıştan dolayı Yaylapınar ve Kalınkoz Mahallesi'nde biriken sular ova arazilerinde sele neden oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu.

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Çameli ilçesinde kısa sürede sele dönüştü. Yaylapınar, Kalınkoz ve Güzelyurt Mahalleleri arasında sel oluştu. Etkisini arttıran yağış sonrası yüksek kısımlarda biriken sular ovadaki arazileri bastı. Sel traktörlerin hareket etmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken ekili alanlardaki tütün ve mısır tarlasında zarara sebep oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Son dakika haber! Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü
Son dakika haber! Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü
Son dakika haber! Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü
Son dakika haber! Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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