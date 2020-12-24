Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi
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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi

24.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:05
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Mahalle Muhtarları, İlçe Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşları ( STK ) Temsilcileri ile bir araya gelerek 2020 yılını değerlendirdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Mahalle Muhtarları, İlçe Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşları ( STK ) Temsilcileri ile bir araya gelerek 2020 yılını değerlendirdi.

Çameli Belediyesi 2020 yılında yapılan icraatları değerlendirmek için toplantı düzenledi. Çameli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantılar 3 gün sürdü. Başkan Arslan 3 günlük değerlendirme toplantısında "Pandemi sürecinde hizmetlerimizi aksatmaması için elimizden geleni yaptık. Pandeminin başlamasıyla birlikte mağdur olan vatandaşlarımız başta olmak üzere esnaflarımıza gerekli yardımları yaptık, hizmetleri götürdük. Türk Kızılayı ve Belediyemiz işbirliği içerisinde gıda kolisi dağıttık. Esnaflarımıza alışveriş kartı dağıttık, faaliyetlerini durduran kiracılarımızdan işyerleri kapalı olduğu sürece kira almadık. Vefa Desek Grubuna personel ve araç desteği verdik. Hala şu anda filyasyon ekibinde aracımız ve personelimiz görev devam etmektedir" dedi.

"160 çiftçimiz 800 dekar alanda faaliyetlerine devam ediyor"

Tarıma verdikleri önemi ve ceviz üretiminin için fidan dağıttıklarını belirten Arslan, "160 çiftçimiz 800 dekar alanda faaliyetlerine devam ediyor. Karakılçık Buğdayı'nı, 15 çiftçimize toplam 4 ton, Çameli Fasulyesi 500 kilogram olmak üzere tohum dağıttık. İlçemizde cevizi desteklemek için valiliğimiz, büyükşehir ve DTO işbirliği içerisinde fidan dağıtımı gerçekleşti, Çameli Fasulyesinin tescili alındı.

"Çameli Kilimi ve Elmalı Bezi'nin pazarlanması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Coğrafi tescililnde önemli adımlar attıklarını söyleyen Arslan, "Çameli'mizin Kökboyalarından elde edilen Çameli Kilimi ve Çameli Elmalı Mahallesi yöremize ait Çameli Elmalı Bezi ile ilgili Coğrafi işaret için gerekli başvuruyu yaparak geçtiğimiz hafta coğrafi işaret tescilini aldık. İlerleyen günlerimizde yöremize ait Çameli Kilimi ve Elmalı Bezi'nin pazarlanması ile ilgili çalışmalarımız gerçekleşecektir" diye konuştu.

"Karantinada olan ailelerimize günde iki öğün yemek yardımı yaptık"

Öte yandan, Arslan, Çameli'de bulunan bir çok yolların konforlu ve güvenli geçişlerin olması için çalışma gerçekleştirdiklerini ve 40 bin metrekareye kilit parke döşediklerini belirtti. Engellilere, yaşlılara ve çocuklara yönelik çalışmalardan da bahseden Başkan Arslan, "İhtiyaç sahibi 37 vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye, Aneleler gününde annelerimize çiçek, hastanelerde yoğunluğu azaltmak için hastalarımıza ambulans hizmeti, Karantinada olan ailelerimize günde 2 öğün yemek yardımı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Daha iyisi için çalışacağız"

2021 de dolu geçecek Yeni yılla birlikte çalışmaların her yönüyle devam edeceğini vurgulayan Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızdan kopmadan belediyecilik çalışmalarımızı yaptık. Bu süreçte sokak hayvanlarımızı da unutmuyor. Mama ikramında bulunuyoruz. Hemşerilerimizin düşüncelerinizi hep önemsedik. 2021 yılında da bu şekilde yönetim anlayışımız devam edecek. Belediyemiz ilçemizin alt yapı ve üst yapısının yanında çağ atlatacak çalışmalar için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecektir" dedi. - DENİZLİ

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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