Çamdibi Yüzme Havuzu inşaatı hızla ilerliyor

Kısa süre içerisinde yapımı tamamlanacak olan tesiste 1500'e yakın Bornovalı gence spor yapma fırsatı sunulacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un adaylık döneminde verdiği ilk sözlerden olan Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. Yüzde 80'lik kısmı tamamlanan 4 bin 100 metrekarelik tesis önümüzdeki aylarda hizmete girecek. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte sporcu yatağı olarak adlandırılan Çamdibi semtinde su sporları alanında profesyonel sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor. Çok yönlü bir tesis olarak projelendirilen havuzda çok sayıda şampiyon yetişeceğine inandığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Su sporlarına ilgi duyan fakat imkan bulamayan 'geleceğin şampiyonlarına' fırsat vereceğiz" dedi.

Sporcu kenti Bornova'ya dev tesis

"Sporcu kenti Bornova" vizyonu doğrultusunda hayata start verilen havuz projesiyle birlikte çok sayıda genci su sporlarıyla tanıştıracak olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan İduğ, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle projeye 1 yıl gecikmeli olarak başlamıştık. Fakat kısa süre içerisinde projeyi tamamlama noktasına geldik. Açık ve kapalı havuz, soyunma odaları, kafeterya, spor salonu ve seyirci alanlarından oluşan 3 katlı dev projemizin faaliyete geçmesiyle birlikte Bornovalı sporcu gençlere daha iyi hizmet verebileceğiz" diye konuştu.

4 bin 100 metrekarelik alanda

Çamdibi semti Gaziosmanpaşa Mahallesi 5499/1 Sokak'ta bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere toplam 3 kat olarak inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu, 2 bin 300 metre kapalı, bin 800 metre açık alan olmak üzere toplam 4 bin 100 metrekarelik alanda bölge halkının kullanımına sunulacak. 850 metrekare alana sahip bodrum katında teknik servis mekanları ve mekanik odalar olacak. Bin 150 metrekare alana sahip zemin katında danışma, fuaye alanı, idari ofisler, yarı olimpik havuz, soyunma odaları, antrenör odası, ilkyardım odası, kadın, erkek ve engelli tuvaletleri yer alacak. 520 metrekarelik birinci katta ise spor salonu, kafeterya, izleyici terası, 100 kişilik seyirci alanı ve yine tuvaletler yer alacak.

Cimnastik salonu sırada

Bornova'da değerli sporcuların yetişeceği tesisler kurmak için harekete geçtiklerini de ifade eden Başkan Mustafa İduğ, Çamdibi'ne havuzdan sonra cimnastik salonunun yapılacağını da belirtti. Başkan İduğ, "İzmir'de en çok spor tesisine sahip ilçelerden biriyiz. Biz sporda yetiştirici konumunda olmak istiyoruz. Bu nedenle tesis konusunda Bornova'da atak yaptık. Bu anlayışla da Çamdibi'ne havuzdan sonra Cimnastik Salonu da kazandırmak için kolları sıvadık. Spora ve sporcuya destek olamaya devam edeceğiz"dedi.

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