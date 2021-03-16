Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içinde yüzüyle karşı karşıya kalıyor

ABD'de 1800'lü yıllarda yanlışlıkla diri diri gömülmekten korkan doktor önlem almak isteyerek mezarını kurtulmaya yönelik hazırladı. Sıra dışı bir mezar tasarlayan doktorun cansız bedeni dışarıdan bakanlar tarafından bir camın arkasından görülebiliyor. Mezara bakanlar karanlıklar içinde doktorun elini ve yüzünü gördüğünü söylüyor.

Vermont eyaletindeki New Haven'daki tuhaf mezar, o dönemde yaşayan Timothy Clark Smith isimli doktorun cansız bedenini barındırıyor ve yerden küçük bir pencereye sahip. Pencereden aşağıya bakanlar doktorun karanlıklar içindeki ölü yüzü ve elleriyle karşılaşıyor.

ESKİ ZAMANLARDA SIK YAPILAN BİR HATAYDI

Modern zamanlarda alışılmadık bir durum olsa da, 1800'lerde insanların bazen komadayken öldüğü düşünülüyordu ve bu yüzden henüz yaşayan kişiler diri diri gömülüyordu. Zamanla tabutta yer alan cansız bedenlerin ters döndüğü, kan, çizik ve çukurlar olduğu gözlendi.

ÖZEL BİR MAHZEN İNŞA ETTİ

Smith, tıbbın birinin gerçekten ölü olup olmadığını belirlemedeki zorluğunun farkındaydı ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyordu. Smith kendini diri diri gömülü bulması durumunda özel bir mahzen inşa etmeyi planladı.

BİR KAÇIŞ PLANI OLSUN İSTEDİ

Tafefobiden (canlı gömülme korkusu) muzdarip olan doktor, kabusu gerçekleşirse bir kaçış planı olmasını sağlamak istedi. Dr. Smith'in mezarında bir solunum tüpü, ellerinde zil ve tırmanmak için kullanabileceği bir merdiven yer alıyor.

Smith'in mezarının ziyaretçileri yıllar önce onun iskelet yüzünün karanlıkta belirdiğini ve kaçmasına yardımcı olmak için yakınında bir çekiç ve keski gördüklerini iddia ettiler.