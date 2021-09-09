Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazında oturan çocuk yürekleri ağza getirdi

İstanbul Başakşehir'de metrelerce yükseklikteki bir binanın açık bırakılan penceresinden çıkarak dakikalarca mermerin üzerinde oturan çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuğun ayaklarının ara ara boşluğa düştüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Başakşehir Kayaşehir'de yüksek katlı bir binanın açık penceresinden dışarıya çıkan küçük çocuk, mermerin üzerinde dakikalarca tek başına kaldı. Ara ara çocuğun ayaklarının boşluğa düştüğü anlar görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

O esnada dairede başka birilerinin olup olmadığı bilinmezken, çocuğun yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı