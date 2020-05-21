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CAMDAN ATLADIKTAN SONRA BÖYLE YARDIM İSTEDİ; DARP EDİLİP GÖTÜRÜLDÜ

Beyoğlu'nda, eğlenmek için iki kadınla ayrı ayrı anlaşan husumetli 3 kişi arasında, karşılaştıkları kiralık dairede silahlı kavga çıktı.

CAMDAN ATLADIKTAN SONRA BÖYLE YARDIM İSTEDİ; DARP EDİLİP GÖTÜRÜLDÜ
21.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:43
Beyoğlu'nda, eğlenmek için iki kadınla ayrı ayrı anlaşan husumetli 3 kişi arasında, karşılaştıkları kiralık dairede silahlı kavga çıktı. Ayağından vurulan bir kişi, canını kurtarmak için 2'nci katın penceresinden atladı. 6 metre yükseklikten düşerek ayağını kıran kişiyi sokak ortasında döven saldırganlar daha sonra yaralıyı da yanlarına alarak otomobille kaçtı. Yaralının yerdeyken yardım istediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

 Olay, Tophane Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Paşa Aralığı Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, göre, ismi henüz öğrenilemeyen iki arkadaş, daha önceden tanıdıkları bir kadınla gece eğlenmek için anlaştı. Bir binanın 2'nci katında kiraladıkları dairede anlaştıkları kadın ve arkadaşıyla buluşan kişiler, eğlence amaçlı hazırlık yaparken, eve ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek daha geldi. 

YARALIYI DA ALIP KAÇTILAR 

Diğer kadının, arkadaşından habersizce anlaşarak eve davet ettiği kişinin, evdeki iki erkekle husumetli olduğunun ortaya çıkması üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında, sonradan eve gelen kişi tabancayla sol ayağından vuruldu. Can havliyle pencereye koşan yaralı, kendini aşağı attı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ayağını da kıran yaralı yerde otururken, aşağı inen saldırganlar tarafından sokak ortasında dövüldü. Silah sesini duyarak dışarı çıkan mahallelinin müdahale etmesi üzerine, iki saldırgan yaralıyı da yanlarına alarak bir otomobille kaçtı.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDIMahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daire içinde ve sokakta inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ismi henüz öğrenilemeyen iki kadın, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kadınlar, polis aracına bindirilirken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek, parmaklarıyla işaret yaptı. 

CAMDAN ATLADIKTAN SONRA BÖYLE YARDIM İSTEDİ

Öte yandan Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ayağını da kıran yaralı yerde otururken görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı kişi çevredekilerden sağlık ekiplerine haber vermesini istiyor. Görüntülerin devamında kendisini darp eden şüphelilerden biri yanına geliyor. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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