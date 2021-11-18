Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 9. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Camdaki Kız dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, Camdaki Kız bölüm bugün mü, Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat, boşanmak istediğini itiraf edince Nalan, adeta cehennemi yaşıyor. Sedat'ın sözleriyle yıkılan Nalan, ona inandığı için büyük bir hayal kırıklığı ve pişmanlık yaşıyor. Sedat ve Nalan'ı yan masada dinleyen Feride, tüm olanları duyar. Nalan masayı terk ettikten sonra Sedat'ın karşısına geçen Feride, son derece ağır ve sert konuşuyor. Sedat, Feride'ye karşı kendisini savunurken, Feride, Nalan'ı korumakta son derece kararlıdır.Sedat'tan intikam almak için bir kez daha yemin eder.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?

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