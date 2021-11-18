Camdaki Kız Taco kimdir? Hamza Yazıcı'nın boyu! Camdaki Kız 'Tako' Hamza Yazıcı kimdir?

Camdaki Kız Tako kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Tako kimdir, Camdaki Kız Tako karakterini kim canlandırıyor, Hamza Yazıcı kimdir, merak edildi. Hamza Yazıcı'nın boyu kaç?

CAMDAKİ KIZ TACO KİMDİR?

Camdaki Kız Tako karakterini Hamza Yazıcı canlandırmaktadır.

CAMDAKİ KIZ TAKO GERÇEK ADI NEDİR?

Hamza Yazıcı, Güldür Güldür ile adını duyurdu. Organize İşler Sazan Sarmalı filminde de yer alan Yazıcı, şu sıralar büyük beğeni toplayan Camdaki Kız dizisinde Koroğlu konağında çalışan Tako rolüne hayat veriyor.

HAMZA YAZICI KİMDİR?

1992 yılının Şubat ayında dünyaya gelen başarılı oyuncu aslen Hatay Antakya doğumlu, kova burcudur, boyu ise 1.28 cm'dir. Tiyatro ve sinema oyuncusudur. BKM Mutfak oyuncularındandır. Birçok sinema filminde de rol almıştır. Halen BKM Mutfağın Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor. Show Tv kanalında ekranlara gelen Güldür Güldür Show'da da gösterdiği performansla izleyenleri hayran bırakıyor.

Daha önce "Güldür Güldür Show" isimli komedi programında Taylan karakteri ile karşımıza çıkan Hamza yazıcı şimdilerde BKM Mutfak ekibinde yer almaktadır. Oyunculuğuyla Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyununda izleyenleri gülmekten kırıp geçirmektedir.

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