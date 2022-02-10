Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 30. bölüm full HD izle! Camdaki Kız 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Camdaki Kız son bölüm yayınlandı! Kanal D Camdaki Kız 30. bölüm izleyemeyenler Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 30. bölüm izle! Camdaki Kız son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Camdaki Kız dizisi 30. bölümü yayınlandı. Kanal D Camdaki Kız 30. bölüm izleyemeyenler Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 30. bölüm izle! Camdaki Kız son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.
Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?
Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?
Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Nalan ve ailesinin ikamet ettiği Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde bulunmaktadır. Koroğlu ailesinin oturduğu konaktaki çekimler ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağında gerçekleştirilmektedir.
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent