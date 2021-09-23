Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekiliyor? Camdaki Kız dizideki en hangi şehirde? Çekimler nerede yapıldı? - Haberler
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Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekiliyor? Camdaki Kız dizideki en hangi şehirde? Çekimler nerede yapıldı?

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Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekiliyor? Camdaki Kız dizideki en hangi şehirde? Çekimler nerede yapıldı?

Camdaki Kız dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız nerede çekildi? Camdaki Kız hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde? Camdaki Kız hangi il, ilçe ve mahallede çekiliyor? Camdaki Kız dizideki en hangi şehirde? Çekimler nerede yapıldı?

Camdaki Kız nerede çekiliyor? Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'ın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde? Camdaki Kız hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ev nerede?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.

Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin çekimleri genellikle İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı bölgelerinde yapılmaktadır. Ek olarak dizinin ilk tanıtım çekimleri İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşmişti.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekiliyor? Camdaki Kız dizideki en hangi şehirde? Çekimler nerede yapıldı? - Haberler
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