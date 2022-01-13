Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız gün mü değişti, yeni günü ne zaman? Camdaki Kız hangi günler yayınlanıyor?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

Fakat dizi bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece yılbaşı arası vermiştir. Haftaya kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

13 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 - Camdaki Kız (Tekrar)

01:45 - Jurassic World: Yıkılmış Krallık

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 26. Bölümde Nalan, Sedat'ın Melisa'yla olan görüntülerini izliyor! 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 26. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 26. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, sakladığı sırların açığa çıkmasıyla neler yaşayacak?

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Cana'nın durumdan haberi olup olmadığını araştıran Feride, Sedat'ın yeniden Cana'yla görüştüğünü öğrenecek mi?

Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor. Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor. Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor. Nalan ise Sedat'ın çekmecesinden çıkardığı bellekte Melisa'yla olan görüntülerini izliyor. Nalan, şimdi ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğu ve oğludur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

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