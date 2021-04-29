Camdaki Kız Nalan yüzük attı mı? Nalan – Sedat nişanı bozuldu mu?
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Camdaki Kız Nalan yüzük attı mı? Nalan – Sedat nişanı bozuldu mu?

Camdaki Kız Nalan yüzük attı mı? Nalan – Sedat nişanı bozuldu mu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Camdaki Kız yeni bölümü ile nefesleri kesti. Nalan'ın ailesi ile Koroğlu ailesi doğum günü yemeğinde bir araya geldi. Ancak gece sonunda beklenilmeyen olaylar yaşandı. Peki, Nalan – Sedat nişanı bozuldu mu? Camdaki Kız Nalan yüzük attı mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da yen i bölümde heyecan verici gelişmeler yaşandı. Koroğlu ailesinin düzenlediği doğum günü yemeğinde iki aile bir araya geline ve neşeli anlar yaşandı. Ancak gece hiç de eşeli son bulmadı. Camdaki Kız Nalan yüzük attı mı? Nalan – Sedat nişanı bozuldu mu? İşte detaylar…

NALAN – SEDAT NİŞANI BOZULDU MU?

Camdaki Kız yeni bölümde nefes kesen anlar yaşandı. Koroğlu ailesi magazin gazetesi skandalını kapatmak için doğum günü yemeği organize etti. Nalan'ın ailesini oldukça zor şekilde ikna eden Koroğlu ailesi üyeleri gece boyunca dikkatli davrandılar Ancak Sedat'ın sorumsuz hareketi gecenin hüsrana uğramasına neden oldu.

Camdaki Kız Nalan yüzük attı mı? Nalan – Sedat nişanı bozuldu mu?

CAMDAKİ KIZ NALAN YÜZÜK ATTI MI?

Nalan, Cana'nın elindeki yüzüğü ve bileğindeki bilekliği daha önce Sedat'ın evinde gördüğü takılardan olduğunu alayınca her şeyi anladı. Bir anda gözleri dolan ve Sedat'a yönelen nalan, yüzüğü çıkardı ve Sedat'ın avucuna bıraktı. İki aile de ne olduğunu anlayamadan sadece Nalan'ın arkasından bakakaldı.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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