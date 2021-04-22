Camdaki Kız Muzo kimdir? Enis Arıkan'ın Camdaki Kız'daki rolü ne? Enis Arıkan kimdir?

Camdaki Kız dizisinde Sedat'ın kardeşi olan Muzaffer yani Muzo'yu kimin oynayacağı merak ediliyordu. Muzo karakterini canlandıracak isim belli olurken Camdaki Kız Muzo kimdir ve Enis Arıkan'ın Camdaki Kız'daki rolü ne konuları merak edildi.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi toplayan Camdaki Kız dizisinde Muzo karakteri izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Enis Arıkan'ın Camdaki Kız'daki rolü ne? Camdaki Kız Muzo kimdir?

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR?

Camdaki Kız'da Sedat'ın kardeşi olan Muzaffer yani Muzo'yu kimin oynayacağı merak ediliyordu. Kendini göstermeyen ve odasından çıkmayan Muzo, yeni bölümde ortaya çıkacak. Muzo karakterini ise Enis Arıkan oynayacak.

ENİS ARIKAN'IN CAMDAKİ KIZ'DAKİ ROLÜ NE?

Dizide Sedat'ın kardeşi olan ve evin üyelerinden Muzaffer, kitaptaki bilgilere göre Muzaffer ailenin küçük oğludur. Dizide kitaptaki Suat, Selen karakterine dönüşmüştür. Muzaffer için kitapta Kambur Muzo ifadesi kullanılıyor.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ocak 1983

Kaç yaşında: 38 yaşında

Nereli: İstanbul

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.

1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.

Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.

Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.

İşte başarılı oyuncunun oynadığı diziler ve filmler:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi).