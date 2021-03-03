'Camdaki Kız'ın dev kadrosu
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'Camdaki Kız'ın dev kadrosu

03.03.2021 08:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:32
'Camdaki Kız'ın dev kadrosu

PSİKİYATR ve yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı "Camdaki Kız"ın oyuncu kadrosu belli oldu.

PSİKİYATR ve yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı "Camdaki Kız"ın oyuncu kadrosu belli oldu. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı "Camdaki Kız"da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor. Ekip, geçtiğimiz günlerde ise okuma provasında bir araya geldi.

Nalan ve Sedat'ın karanlık geçmişi

Dizinin konusu ise şöyle: Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, güzel bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

"Camdaki Kız", "Neden aşık oluruz?", "Peki kime aşık oluruz?", "Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" sorularının cevaplarını arayacak. İzleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak. "Camdaki Kız", çok yakında Kanal D'de başlayacak.

'Sedat' karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, Enbe Orkestrası'yla müzik kariyerine başladı. Oyuncu, Ajda Pekkan'ın da vokalistliğini üstlendi. 

Yakında Kanal D'de ekrana gelecek olan 'Camdaki Kız' dizisinin oyuncuları, okuma provalarına başladı.

Kaynak: Hürriyet

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