"Camdaki Kız" etkileyici sahneleriyle dikkat çekti
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"Camdaki Kız" etkileyici sahneleriyle dikkat çekti

25.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:03

Güzelliğiyle göz dolduran, saf ve naif karakteriyle sevilen, küçüklüğünden bu yana el bebek gül bebek büyütülen, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan'ın; annesi ve bakıcısı tarafından yıkanıp, hazırlandığı sahneler "Camdaki Kız"ın tanıtımına damga vurdu.

Güzelliğiyle göz dolduran, saf ve naif karakteriyle sevilen, küçüklüğünden bu yana el bebek gül bebek büyütülen, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan'ın; annesi ve bakıcısı tarafından yıkanıp, hazırlandığı sahneler "Camdaki Kız"ın tanıtımına damga vurdu. Etkileyici müziği ile de dikkat çeken tanıtımda beyazlar içindeki Nalan'ın hüzünlü hali merak uyandırdı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da; Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.

 Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız, ilk bölümü ile 1 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de…

'Camdaki Kız' etkileyici sahneleriyle dikkat çekti

Kaynak: Hürriyet

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