Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor
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Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Üçüncü bölümdeki bekaret sahnesiyle tepki çeken Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızına güvenmeyerek bekaret testine götüren Feride, Cana ve Sedat'ın yasak aşk fotoğraflarını görünce kızı Nalan'a ilk kez sahip çıkıyor.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe günleri ekrana gelen dizide kızına her zaman mesafeli olan Feride, yeni bölümde geri adım atıyor.

FERİDE KIZINA SAHİP ÇIKIYOR

Yeni bölüm fragmanında Nalan'ın aslında ailenin öz kızı olmadığı, daha bebekken evlatlık edinildiği ortaya çıkıyor.

Camdaki Kız dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor

Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansıyor. Bunu öğrenen Nalan ise büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Kızının ağladığını gören Feride, "Kimse benim şerefimle namusumla oynayamaz.

Camdaki Kız dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor

Bu kızın tek damla gözyaşında boğarım onları" diyerek Nalan'ın gözyaşlarını siliyor. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacağı ve bu durumdan nasıl kurtulacakları merak konusu oldu.

BEKARET TESTİ SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Camdaki Kız dizisinin 3. bölümünde bekaret testi sahnesi sosyal medyayı karıştırmıştı. Dizide, kızı Nalan'ın sözlüsü Sedat'ın evinde fenalaştığını öğrenen Feride, soluğu jinekologda almıştı. Zorla bekaret testi yaptıran Nalan, aynı durumu yıllar önce de yaşadığı için gözyaşlarına boğulmuştu.

Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi
Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi
Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor
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Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (3)
TARAFSIZGÖRÜŞ: vaktinizi böyle saçmalıklara harcamayın
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RAŞİT YANMAZ: böyle dizileri izlemeyin izlettirmeyin gidin birşeyler araştırın birşeyler okuyun bu dizilerden bin kat daha faydalı olucaktır hem kendin için hem ülken için
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RAŞİT YANMAZ: saçma sapan diziler insan ahlakını bozucak eski diziler ne kadar güzeldi aile olmanın önemini anlatıyorlardı şimdiki dizileri izlemeyin izlemeyinde bu saçma diziler virüs gibi yayılmaya devam etmesin
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