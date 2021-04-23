Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu

Dün akşam ekrana gelen Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi saatlerdir konuşulmaya devam ediyor. Dizideki bu sahnenin ardından yıllar önce Adını Feriha Koydum dizisindeki benzer bir sahneyi reddeden Hazal Kaya da gündem oldu.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız'da Hymen muayenesi olarak bilinen bekaret kontrolü sahnesinin ekrana gelmesinin ardından Hazal Kaya gündem oldu.

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri annesi Feride tarafından zorla jinekoloğa götürüldü. Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü.

BEKARET TESTİ SAHNESİNDE OYNAMAYI REDDETMİŞTİ

Hazal Kaya, 20 yaşındayken başrol oynadığı Adını Feriha Koydum dizisine yer alması planlanan bekaret testi sahnesini oynamayı reddetmişti. "Bunu normalize etmemek için oynamam" diyen oyuncunun isteği üzerine sahne senaryodan çıkarılmıştı. O sahne hakkında konuşan Kaya, "Başrolünü oynadığım Adını Feriha Koydum' ağır tecrübeydi. Feriha'ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Camdaki Kız dizisindeki bu sahnenin ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı Burcu Biricik için "Keşke Hazal Kaya'nın yaptığı sen de yapsaydın" gibi yorumlar yaptı.

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