Camdaki Kız Adil kimdir? Camdaki Kız Adil karakterini kim canlandırıyor? Şerif Erol kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Adil karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Adil karakterini kim canlandırıyor? Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız Adil kimdir?

Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Adil kimdir, Camdaki Kız Adil karakterini kim canlandırıyor, Şerif Erol kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ ADİL KİMDİR?

Camdaki Kız Adil karakterini Şerif Erol canlandırmaktadır.

ŞERİF EROL KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ekim 1963

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Karşıyaka

Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi Bölümüne geçmiştir. Uzun süre Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde oynamıştır ve 1997 yılından itibaren Açık Radyo'ya girişmiştir.

Tiyatroya olan isteğinden ötürü tiyatro eğitimi almış ve dersler vermiştir. Bu sıralarda Nişantaşı'nda bulunan Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynamıştır. 2008 yılında da Stüdyo Oyuncuları'nda olmak üzere "Karanlık Korkusu" adlı oyununu sürdürmüş ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynamıştır. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis ve Bıçak Sırtı adlı dizileri yazmış ve son dönemde Şeref Meselesi adlı dizinin bölümlerinde "Hasan Kılıç" rolünü oynamıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.