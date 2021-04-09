Camdaki Kız'a izleyiciden tam not! İlk bölümüyle zirvede
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Camdaki Kız'a izleyiciden tam not! İlk bölümüyle zirvede

Hürriyet - Haberler | Magazin
Camdaki Kız'a izleyiciden tam not! İlk bölümüyle zirvede

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı "Camdaki Kız", Kanal D ekranında yayınlanan ilk bölümüyle en çok izlenenler sıralamasında zirveye oturdu.

Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı "Camdaki Kız", Kanal D ekranında yayınlanan ilk bölümüyle en çok izlenenler sıralamasında zirveye oturdu. Kantar Media'nın verilerine göre dizi, 7.43 reyting ve 16.43 izlenme payı ile AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Başarılı oyunculuklarıyla da beğeni toplayan Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter'da #CamdakiKız etiketi tüm gece boyunca Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca dünyada da TT de üst sıralardaydı. #Nalan'la da TT'ye giren dizide karakteri canlandıran Burcu Biricik ve tüm oyunculuklara övgü yağdı.

YARALI HAYATLAR

Bir yanda annesi tarafından katı kurallarla yetiştirilen Nalan'ın geçmişte yaşadığı korku dolu anlar, bunları sık sık hatırlaması; diğer yanda evli bir kadına aşık olan, baba baskısı yüzünden hiç tanımadığı bir kadınla evlenmesi için zorlanan Sedat'ın acı dolu sahneleri izleyiciyi derinden etkiledi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız, yeni bölümleri ile her Perşembe Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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