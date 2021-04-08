Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Camdaki Kız'ın 2. bölüm fragmanı merak edildi. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor!

Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.

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