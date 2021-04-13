Camdaki Kız 2. bölüm 2. fragman izle! Camdaki

Her Perşembe 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 2. bölüm 2. fragman izle! Camdaki Camdaki Kız Muzo kim? Camdaki Kızın hastalığı ne?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuş olan Nalan'ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır...

Diğer yandan Nalan'ın çalıştığı şirketin genç veliahtı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat'ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat'ı Cana'dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner... Sedat ile Nalan'ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat'ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan'la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan'ın hayallerindeki "kurtarıcı prens" midir?

Çocukluklarından yaralı olan bu ikili kavuşup masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN