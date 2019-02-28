Cambridge Düşesi Kate ve Eşi Prens William Barmenlik Yaptı

İngiltere Prensi William ile eşi Cambridge Düşesi Kate, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen bir müzik etkinliğine katıldı. Organizasyonda yapılan kutlamada bir ara barın arka tarafına geçen kraliyet ailesi mensuplarının bira bardaklarını doldurması davetlileri gülümsetti.