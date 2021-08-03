Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor
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Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Haberler | Yerel

Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan 'Çamaş Kanyonu', eşsiz doğal güzellikleriyle gelen konukları kendine hayran bırakıyor.

Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor

ORDU - Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan 'Çamaş Kanyonu', eşsiz doğal güzellikleriyle gelen konukları kendine hayran bırakıyor.

Doğal görünümü ve manzarası ile eşsiz bir yer olan Çamaş Kanyonu, bölgede yeni tanınmaya başlarken, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta Budak Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gezi rehberinde de yerini almaya başlayan Çamaş Kanyonu'na gün geçtikçe ziyaretçi sayısı da artıyor. Ordu merkeze 1 saat 10 dakika mesafedeki Çamaş Kanyonu'nda turizm çalışmaları da devam ediyor.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinden Çamaş Kanyonu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Ayşe Ekiz Özcan, "Ordu bölgesinde gezintiye çıktık. Sonrasında araştırmalarımda Çamaş Kanyonu'nu keşfettim. Eşim ile birlikte buraya geldik ve doğası ve güzelliği ile buraya hayran kaldık. Gelip görmelerinde burayı ziyaretçilerin isterim. Karadeniz'in her yeri ayrı güzel" dedi.

Çamaş kanyonuna hayran kaldığını belirten Duygu Altay ise, "Yeşili, vadisi ve doğal güzelliği ile harika bir yer. Fatsa ilçesinde oturuyorum. Gezilip görülecek yerlerin başında yer alıyor. Bundan sonra sık aralıklarla gelmeyi planlıyoruz. Kesinlikle Çamaş kanyonunu gelip görsünler" diye konuştu.

Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor
Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor
Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor
Çamaş Kanyonu hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay

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