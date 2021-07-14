Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman? Cam Tavanlar 6. bölüm fragmanı izle! Cam Tavanlar 7. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Cam Tavanlar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Cam Tavanlar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman, Cam Tavanlar 6. bölüm fragmanı izle! Cam Tavanlar son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Cam Tavanlar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Cam Tavanlar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman, Cam Tavanlar Cam Tavanlar 6. bölüm fragmanı izle, Cam Tavanlar 7. fragmanı yayınlandı mı, Cam Tavanlar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cem ve Leyla arasındaki çekimin giderek yükseldiği ilk tanıtımda yaşadıkları romantik anlar dikkat çekiyor. Cem'in kırgınlığı devam ederken, Şinasi ve Süreyya'nın ikili hakkındaki yorumları izleyenleri gülümsetiyor. Leyla ve Cem'in yakınlaştığı anlarda ise heyecan doruğa çıkıyor. Ekrana gelen diğer tanıtımda ise ormanda kaybolan Şinasi ve Süreyya'ya neler olacağı merakla bekleniyor.

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cam Tavanlar 5. Bölümünde Aşkın dansı başlıyor! Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala… İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi…

Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?