Cam Tavanlar nerede çekiliyor? Hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Cam Tavanlar dizisi nerede çekildi?

Cam Tavanlar nerede çekiliyor merak edildi. Bugün 2. bölümü yayınlanacak olan dizinin çekildiği yer neresidir? Cam Tavanlar hangi ilde çekildi? Cam Tavanlar dizisi nerede geçmektedir?

Ekranların sevilen dizisi Cam Tavanlar'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Cam Tavanlar dizisi nerede çekiliyor? Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar nerede çekildi? Cam Tavanlar hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

CAM TAVANLAR NE ZAMAN?

Cam Tavanlar, Show TV'de hafta içi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in tatlı sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

CAM TAVANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV'de yayınlanan Cam Tavanlar dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin, İstanbul'un Şişli, Beşiktaş ve Beykoz gibi ilçelerinde çekildiği düşünülmektedir.

CAM TAVANLAR OYUNCU KADROSU

Bensu Soral - Leyla

Kubilay Aka - Cem

Hatice Aslan - Süreyya

Utku Ateş - İskender

Ahmet Melih Yılmaz - Şinasi

Beril Kayar - Aylin

Ayten Soykök - İnci

Mehmet Bilge Aslan - Haldun

Şifanur Gül - Suna

Aziz Caner İnan - Emre