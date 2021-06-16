Cam Tavanlar konusu ne? Cam Tavanlar dizisi neyi anlatıyor? Cam Tavanlar yeni bölümde neler olacak?

Ekranların yeni dizisi Cam Tavanlar geçtiğimiz hafta başlamıştı. Beğeniyle izlenen Cam Tavanlar dizisinin konusu ne, neyi anlatıyor, kimin hayatını anlatıyor merak edilmişti. Peki, Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar dram dizisi mi, komedi dizisi mi? Cam Tavanlar hangi dönemde geçiyor?

Cam Tavanlar dizisini yeni izlemek isteyenler dizinin konusu nedir araştırma yapıyor. Peki, Cam Tavanlar konusu nedir, hangi türde bir dizidir? Cam Tavanlar oyuncuları kimlerdir? Cam Tavanlar oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

CAM TAVANLAR DİZİSİ NEDİR?

Cam Tavanlar, OJO Pictures imzalı, yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır.

CAM TAVANLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cam Tavanlar, Show TV'de hafta içi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in tatlı sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bensu Soral - Leyla

8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla'nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş. Leyla bügüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.

Kubilay Aka - Cem

Genç ve başarılı bir iş adamı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın-erkek, genç-yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra'da kalmış, sıradan bir markayı ülke çapında önemli hale getirmiştir. Yakışıklı, iyi kalpli ve sosyal biridir. Hayatta anlaşmanın yolunu bulamadığı tek insan Leyla'dır; çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.

Hatice Aslan - Süreyya

Süreyya Hanım zamanında Cem'in dedesi Teyfik Bey'le geçmişte tanışmış, onunla genç yaşında kısa bir evlilik yaşamıştır. Malvarlığının kaynağı tam bilinmese de şimdi caddede bir sürü dükkanı olan, zengin, sosyetik ve yardımsever bir kadındır. Haksızlığa gelemez ve alttan da almaz. Ne düşündüğünü pat diye söyler. Abuk subuk şeylerle canını sıkmaz.

Utku Ateş - İskender

Yakışıklı, çapkın ve yetenekli bir şef olan İskender, aynı zamanda Leyla'nın arkadaşıdır, ona hayrandır. Pişirme ve tariflerde kendine has numaraları vardır. Bir iki numara da Leyla'ya öğretmiştir, özel müşteriler olduğu zaman beraber küçük şovlar yaparlar. Olmadık anda, çok dar zamanlarda müthiş işler başarır.

Ahmet Melih Yılmaz - Şinasi

Elitist bir şef garson olan Şinasi, çok detaycıdır. İşine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Birine güvenmesi, dost olması İçin zaman geçmesi gerekir ama belli etmemeye çalışsa da Leyla'yı sever ve ona güvenir.

Beril Kayar - Aylin

Yetenekli ama uzatmalı sevgilisi olan, sinir krizleri geçiren duygu durumu karışık bir şeftir. Renkli, eğlenceli biridir. Üzgünse çok üzgün, mutluysa çok mutludur. Üzgün olduğunda yemeğin içine fazladan acı, mutlu olduğunda ise tabağa fazladan et koyabilecek kadar ruh halini dışarıya yansıtır.

Ayten Soykök - İnci

Haldun'un eşi İnci, iyi eğitim almış, akıllı bir kadındır. Haldun'la evlendikten sonra çalışmamış, sosyete hayatının içerisine girmiş, potansiyelini kullanamamıştır. Bu yüzden Leyla'yı sever, destekler, erkek dünyasında başarılı olduğunu görmek ister.

Mehmet Bilge Aslan - Haldun

Leyla'nın çalıştığı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Haldun, erkek dünyasını temsil eden, hırslı ve yeri geldiğinde acımasız olabilen bir iş adamıdır. Aile hayatında da şirket yönetir gibi davranır, bu yüzden karışı İnci ile yıllar içersinde uzaklaşmıştır.

Şifanur Gül - Suna

Güzel, alımlı, zeki ve çıkarcı bir kadın olan Suna, babasının iflasının ardından moda sektörüne atılmıştır. Güzel bir dükkanı vardır. Vicdanlı fakat acımasıdır da... Hala Cem'e aşık olan Suna, hem sevdiği adamla yaşamak hem de yeniden çok zengin olmak ister. Leyla'yı engel olarak görür ve o engelli aşmak zorundadır.

Aziz Caner İnan - Emre

Otuzlu yaşlarında, akıllı ve hırslı bir adam... Leyla'nın hayatında ne noktada durduğunu zamanla öğreneceğiz.