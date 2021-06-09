Cam Tavanlar İskender kim? Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli?

Show TV ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral, Kubilay Aka gibi isimler yer almaktadır. peki, Cam Tavanlar İskender kim? Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli?