Cam Tavanlar İskender kim? Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli?
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Cam Tavanlar İskender kim? Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli?

Cam Tavanlar İskender kim? Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli?
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Show TV ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral, Kubilay Aka gibi isimler yer almaktadır. peki, Cam Tavanlar İskender kim? Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli?

Show TV ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral, Kubilay Aka gibi isimler yer almaktadır. peki, Cam Tavanlar İskender kim? Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli?

CAM TAVANLAR İSKENDER KİM? UTKU ATEŞ KİMDİR?

Bugün başlayacak Cam Tavanlar dizisinde İskender karakteri dikkat çekmekte. Peki, Cam Tavanlar İskender kim? İskender karakterini başarılı isim Utku Ateş canlandırmakta.

Peki, Utku Ateş kim? Utku Ateş (d. 19 Nisan 1990), Türk oyuncudur. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur.

UTKU ATEŞ DİZİLERİ

2014 Kurt Seyit ve Şura

2015 Çilek Kokusu Barış

2016 Aile İşi Kaan

2016-17 Poyraz Karayel Fatih

2017-18 Hayat Sırları Murat Başar

2018 Jet Sosyete Berk 7.-15. bölümler

2018 Ege'nin Hamsisi Rehber Sinan

2019 Erkenci Kuş Yiğit

2020- Gönül Dağı

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Cam Tavanlar İskender kim? Utku Ateş kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli? - Haberler
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