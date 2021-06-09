Cam Tavanlar canlı izle! Show Tv Cam Tavanlar ilk bölüm yeni bölüm canlı izle! Cam Tavanlar konusu ne?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Cam Tavanlar bugün ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00 'da Show Tv'nin ekranlarında başlayacak. Cam Tavanlar canlı izle! Kanal D'nin Cam Tavanlar canlı izle! Cam Tavanlar yeni bölüm canlı izle Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam Tavanlar ilk bölüm fragmanı izle!

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Cam Tavanlar bugün ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00 'da Show Tv'nin ekranlarında başlayacak. Cam Tavanlar canlı izle! Kanal D'nin Cam Tavanlar canlı izle! Cam Tavanlar yeni bölüm canlı izle Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam Tavanlar ilk bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

CAM TAVANLAR CANLI İZLE!

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

İlk kez 1978'de Marilyn Loden tarafından bir konferansta özellikle kadınların iş yerlerinde maruz kaldıkları ayrımcılık sebebiyle, iş yerinde yükselmelerinin engellenmesini anlatmak için kullanılan bir benzetme olan 'Cam Tavanlar' tabiri o günden bu güne kadar küresel çapta kullanılıyor.

'Cam Tavanlar' benzetmesi bugünden itibaren her çarşamba günü saat 20'de SHOW TV'de Ojo Pictures imzasıyla yayınlanacak olan aynı adlı diziye ilham oldu.

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.

İş hayatında bulunduğu konuma ulaşabilmek için büyük çaba ve zorlu mücadeleler veren 'Leyla' ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş 'Cem'..

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek büyük rekabet...

"Senle ben, aynı gökyüzüne bakıyoruz ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var."

CAM TAVANLAR OYUNCULARI KİMLER?

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.

CAM TAVANLAR SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

CAM TAVANLAR İLK BÖLÜM FRAGMANI İZLE!