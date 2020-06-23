Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti Kayseri'de evinin camını silmek isteyen kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'de evinin camını silmek isteyen kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesinde meydana gelen olayda bir apartmanın 6. katında ikamet eden Yeter Aslan(30), camları silerken ayağının kayması sonucu apartmanın önündeki beton zemine düştü. Camdan düşen kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Yeter Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA