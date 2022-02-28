Cam kemik hastası İlknur'un yüzü gönüllü öğretmenin masallarıyla gülüyor

ALTINÖZÜ, HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, cam kemik hastası 9 yaşındaki İlknur Akyol, dinlediği masallarla gülüp eğleniyor, hastalığını unutuyor.

Kansu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastalığı nedeniyle okula gidemeyen İlknur'un yüzü, masal anlatıcısı Rezan Ezer ile güldü.

İlknur'un durumunu öğrenen Altınözü Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Ezer, gönüllü olarak İlknur'un evine gitmeye başladı.

İlknur'un odasını adeta sınıfa dönüştüren Rezan öğretmen, okuma yazma öğretmesinin yanı sıra minik İlknur'a Anadolu masalları anlatarak hastalığını unutturuyor.

En büyük hayalinin öğretmen olmak olduğunu ifade eden İlknur, dinlediği masallarla okuma alışkanlığı kazanıyor ve merakı artıyor.

"İlk kez masal dinliyorum"

İlknur Akyol, AA muhabirine, hayatında ilk defa masal dinlediğini söyledi.

Dinlediği masallardaki karakterleri çok sevdiğini ve etkilendiğini aktaran Akyol, "Masalda kuş, karınca, insan ve Memiş karakterleri vardı. Dinlediğim masallar çok güzeldi ve çok mutlu oldum. Rezan öğretmenime çok teşekkür ederim." diye konuştu.

-"Masalı anlatırken adeta masalı yaşadı"

Gönüllü olarak masal etkinliği düzenleyen sınıf öğretmeni Rezan Ezer de Anadolu masallarını özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve bu tip etkinliklerden mahrum kalan çocukların ayağına götürdüklerini söyledi.

Cam kemik hastası İlknur'un hiç masal dinlemediğini duyunca etkinlik düzenlediğini ifade eden Ezer, şöyle devam etti:

"Kansu İlkokulumuzun müdürü ile görüştüğümde okullarında örgün eğitime devam edemeyen ve evde eğitim alan bir öğrencimizden bahsetti. İlknur'un böyle etkinliklerden faydalanamadığını ve çok istediğini öğrenince hemen İlknur'a masal anlatmaya karar verdim. Eğer çocuğumuz masallara gidemiyorsa, masallar ona gitsin o halde, diye düşündüm. Çok keyifli bir paylaşım oldu. Masalımızı anlatırken İlknur ile aramızda çok güzel bir bağ oluştuğunu hissettim. Masalı anlatırken adeta masalı yaşadı. Bakışlarında, gülüşünde bunu hissettik, gözlerindeki ışıltıyı gördük. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Bundan sonra da bu tip etkinlikleri elimizden geldiğince sürdüreceğiz."

"Kızıma bundan sonra sürekli masal anlatacağım"

İlknur'un annesi Emine Akyol, kızının masallarla çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızına artık düzenli olarak masal anlatacağını dile getiren Akyol, "Bu etkinlikten İlknur'un aşırı mutlu olduğunu gördük. Masal etkinliğini ilk defa yaşadı. Evimizde böyle bir etkinliğin olması çok güzel bir duygu. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Yaklaşık 1,5 yıldır haftanın 5 günü İlknur'a evinde ders veren Kansu İlkokulu sınıf öğretmeni Abuzer Ayaz da İlknur'un masal dinlediği sıradaki gülüşünden çok etkilendiğini ve artık her fırsatta İlknur'a masal anlatacağını kaydetti.