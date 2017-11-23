Cam filmi serbest mi? Cam filmi yasağı kalktı mı? İşte cam filmi yasağında son durum. Aracına cam filmi taktırmak isteyen ve ceza yemeden cam filmi kullanmak isteyen sürücülerin yakından takip ettiği cam filmi yasağı konusunda yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Peki son gelişmelerden sonra cam filmi serbest mi oldu? Cam filmi yasağı kalktı mı?

Aracında cam filmi kullanan veya cam filmi taktırmak isteyen sürücülerin merakla araştırdığı cam filmi yasağı konusundaki son gelişmeler heyecanla takip ediliyor. İnternet üzerinde de sık sık "cam filmi serbest mi?" ve "cam filmi yasağı kalktı mı?" aramalarını yapan sürücüler, cam filmi kullandığı için ceza yememek istiyor. Peki cam filmi yasağında son durum ne? Cam filmi kullanımı serbest mi oldu? İşte son gelişmeler.

CAM FİLMİ SERBEST Mİ? YASAK KALKTI MI?

Sürücülerin son zamanlarda en çok merak ettiği konulardan olan cam filmi yasağı konusu, akıllarda soru işaretleri yaratmış durumda. Cam filmi kullanımının yasak olup olmadığını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde de "cam filmi serbest mi?" ve "cam filmi yasağı kalktı mı?" aramasını yapıyor. İşte cam filmi konusundaki son gelişmeler...

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ'DEN AÇIKLAMA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri ile ilgili "Cam filminde Emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak" dedi.

Adıyaman'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman Valiliğinde son günlerin önemli gündem maddesi olan 'cam filmi' konusunda açıklamalarda bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri konusunda terör saldırılarından korkulduğu için bu yasağın getirilmek istendiğini dile getirerek, "Cam filmi konusunda gecen sene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden bize gelen görüş olumluydu. Yani cam filmi olabilir, kaldırılmasını istemiyordu. Gecen sene ki olumlu görüş doğrultusunda bir yönetmelik hazırladık. Bunu yayınladık. Fakat geçiş sürecini 26 Ekim 2017 olarak belirledik. Bu esene Emniyet Genel Müdürlüğümüzden gelen yazı ise cam filmi yasağının uygulanmasıydı. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle 3 aydan fazla süren görüşmeler yaptık. Terör konusunda birkaç örnek verdiler. Reina Saldırısı gibi. Şundan korktuk, bir terör hadisesi olar 40-50 kişi ölür. Cam filmi olan bir araçla teröristler kaçar, bunun sorumluluğunu alamayız diye çekindik. Dolayısıyla biz Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ısrarlı taleplerine uyduk. Yoksa bizim Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde bu cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama can güvenliği söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz" dedi.