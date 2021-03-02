Calyx, Envy ile yollarını ayırdığını açıkladı
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Calyx, Envy ile yollarını ayırdığını açıkladı

02.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:56
Calyx, Envy ile yollarını ayırdığını açıkladı

Buğra "Calyx" Arkın, bundan sonra Envy takımında olmayacağını duyurdu. Takımda 13 ayını geçiren Calyx artık free agent olarak espor kariyerine devam edeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinden teklifler beklediğini söyledi.

Dallas orjinli espor etkinliğine 2020'nin başında katılan Calyx, Envy takımının sene boyunca aktif olmaması sebebiyle sadece 7 etkinlikte görev aldı. Bu organizasyonlarda iyi bir başarı gösteremeyen takım, Flashpoint'in ilk eleme aşamasında organizasyondan çıkmıştı.

Calyx ayrılık mesajını işte bu dizelerde sıraladı;

"Artık free agent'ım! Envy'ye geçitdiğimiz 13 ay için teşekkür ederim, güzel zamanlardı. Yeni bir takım bulmaya ve daha yüksek hedeflere yönelmek, büyük organizasyonlara dönmek için çok heyecanlıyım. Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinden gelecek tekliflere açığım. Bana direkt mesaj yoluyla veya mail adresimden ulaşabilirler."

CALYX KİMDİR?

Space Soldiers'ın diğer oyuncularıyla kıyasladığımızda en genç ismi olarak karşımıza çıkan Calyx'in gerçek adı Buğra Arkın'dır. Calyx, 27 Temmuz 1998 tarihinde Antalya'da doğdu. Calyx 21 yaşında olmasına rağmen sanki yıllardır profesyonel arenalarda yer alıyormuş gibi performanslar sergiliyor. CS: GO kariyerine 2014 yılında başlayan oyuncunun ilk takımı aslında pek fazla bilinmiyor.

Resmi bilgilere göre Calyx'in ilk takımı da şimdiki takımı olan Space Soldiers. HLTV.org'da kayıtlı olan ilk maçına, milli takımımız adına 30 Eylül 2014 tarihinde Norveç karşısında çıkan Calyx, takım karşılaşmasına ise bundan 2 ay sonra Space Soldiers ile beraber South East Europe Championship kapsamında çıktı. Burada geçirdiği süreden sonra 2015 yılında WASF'a transfer olan oyuncu burada da uluslararası turnuva deneyimi yaşadı.

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