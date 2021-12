Call of Juarez Gunslinger sistem gereksinimleri! Call of Juarerz Gunslinger kaç GB?

Vahşi Batı FPS ve aksiyon oyunu olan Call Of Juarez Gunslinger'ın sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki Call of Juarez Gunslinger sistem gereksinimleri neler? Call of Juarez Gunslinger kaç GB? İşte Detaylar…

Bir altın madeninin tozundan bir salonun pisliğine kadar, Call of Juarez Gunslinger, Vahşi Batı masallarına gerçek bir saygı duruşu niteliğindedir. Batı'nın en kötü şöhretli haydutlarının izinde acımasız bir ödül avcısının destansı ve şiddetli yolculuğunu yaşayın.

CALL OF JUAREZ GUNSLINGER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Call of Juarez Gunslinger Minimum Sistem Gereksinimleri

OS:Windows® XP (SP3)/ Windows Vista® (SP2)/ Windows® 7 (SP1)/ Windows® 8

Processor:2 GHz Intel® Core™2 Duo or 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2

Memory:2 GB RAM

Graphics:512 MB DirectX® 9.0c–compliant

Call of Juarez Gunslinger Önerilen Sistem Gereksinimleri

OS:Windows® 7 (SP1)

Processor:3 GHz Intel® Core™2 Duo or 3 GHz AMD Athlon™ 64 X2 ya da daha iyisi

Memory:4 GB RAM

Graphics:1024 MB DirectX 10–compliant ya da daha iyisi

Call of Juarez Gunslinger kaç GB?

Call of Juarez Gunslinger'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

