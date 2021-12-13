Call of Juarez Gunslinger sistem gereksinimleri! Call of Juarerz Gunslinger kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Steam'in kullanıcılarına ücretsiz olarak verdiği 61,00 TL değerindeki kovboy oyunu Call of Juarez Gunslinger'ın sistem gereksinimleri neler? Call of Juarez Gunslinger kaç GB? Detaylar haberimizde…
Vahşi Batı FPS ve aksiyon oyunu olan Call Of Juarez Gunslinger'ın sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki Call of Juarez Gunslinger sistem gereksinimleri neler? Call of Juarez Gunslinger kaç GB? İşte Detaylar…
Bir altın madeninin tozundan bir salonun pisliğine kadar, Call of Juarez Gunslinger, Vahşi Batı masallarına gerçek bir saygı duruşu niteliğindedir. Batı'nın en kötü şöhretli haydutlarının izinde acımasız bir ödül avcısının destansı ve şiddetli yolculuğunu yaşayın.
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- OS:Windows® XP (SP3)/ Windows Vista® (SP2)/ Windows® 7 (SP1)/ Windows® 8
- Processor:2 GHz Intel® Core™2 Duo or 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2
- Memory:2 GB RAM
- Graphics:512 MB DirectX® 9.0c–compliant
- OS:Windows® 7 (SP1)
- Processor:3 GHz Intel® Core™2 Duo or 3 GHz AMD Athlon™ 64 X2 ya da daha iyisi
- Memory:4 GB RAM
- Graphics:1024 MB DirectX 10–compliant ya da daha iyisi
Call of Juarez Gunslinger'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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