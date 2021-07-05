Call of Duty: Warzone yeni hilesi ortaya çıktı! Warzone oyuncuları duruma tepki gösterdi!

Call of Duty: Warzone oyuncuları hilecilerden bıkmış durumda. Activision tarafından 400 bini aşkın hesap yasaklanırken, oyundaki hile sorunu hâlâ devam ediyor. Reddit kullanıcısı tarafından tespit edilen yeni hilede, oyuncular beklenmedik bir şekilde öldürülüyor. İşte detaylar!

Call of Duty: Warzone hile yapan oyuncular ile ciddi sorunlar yaşıyor gibi gözüküyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda bunun kullanıcıları daha az rahatsız etmesi adına bazı hizmetlerin getirileceğini duyurmuştu.

10 Mart 2020'de çıkış yapan Call of Duty: Warzone serisinde kalıcı olarak banlanan hesap sayısı 400 bini aştı ve Activision böyle devam ederse bu sayısının her geçen gün artacağını belirtiyor.

Warzone, oyunu bozan, oyunculara zarar veren hatalara ve hilelere yabancı bir oyun değil. Bu tür olaylar uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni bir hile oyuncuları beklenmedik bir şekilde öldürüyor.

Reddit kullanıcısı 'notbilbo', hilecinin görüntülerini içeren bir gönderi paylaştı. Burada hileci, rakip oyuncuları görmek zorunda kalmadan yere ateş ederek oyunu kazanabiliyor.Yapılan videolu paylaşımda, "Hacker vs Zemin – Artık insanları hedef almanıza bile gerek yok" yazıyor.

Video, hile kullanan oyuncunun ormanda koşarken yere ateş etmesini ve rakip oyuncuların öldürülmesini gösteriyor. Videoya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

ACTIVISION, WARZONE'DAKİ HİLECİLERİ BANLAMAYA DEVAM EDİYOR

Call of Duty: Warzone ücretsiz bir oyun olduğu için hile kullanırken tespit edilip yasaklanan oyuncular, farklı bir email adresiyle oyuna tekrar giriş yapıp oyuna dönebiliyor. Görünen şu ki hile kullanan oyuncunun tespit edilmesi ve yasaklanması uzun bir süreci kapsıyor. Bu durum da kesin bir çözüm olmaktan çıkıyor.

Activision bu duruma yönelik geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, hile karşıtı yazılımlarının yenileyeceklerini Warzone'ı daha oynanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirmişti.