Call of Duty: Warzone Sezon 5 yama notları
Call of Duty Warzone'un 5. Sezonu, bir sürü yeni içerikle geliyor.
Call of Duty Warzone'un , yeni bir Gulag haritası, oyun içi teçhizatlar, yeni silahlar, modlar ve çok daha fazla bir sürü yeni içerikle geliyor. Warzone'daki tüm yeni öğelerin kapsamlı bir listesi sizlerle.
Yeni Gulag ve Kırmızı Kapılar
Yeni Gulap haritası Rush olarak adlandırılıyor ve bir Black Ops II haritasına dayanıyor. Ayrıca Red Doors bu sezon daha şüpheci davranacak. Oyuncuları Sezon 4 gibi ana oda dışında farklı yerlere gönderebilirler.
Yeni avantajlar (yama notları)
Combat Scout - Slot 3 (Sarı) - Bir düşmana hasar vermek, onu kısa süreliğine vurgular ve otomatik olarak pinglerTemperli -
Yuva 2 (Kırmızı) - Zırh Plakaları güçlendirildi ve artık 50 yerine 75 hasarı emer. Bir Operatörün "tamamen zırhlı" sayılması için yalnızca iki Zırh Plakası gerekir.
Warzone ayrıca Cold-Blodded avantajını da ayarladı. Bu avantajı kullanan oyuncular, AI hedefleme sistemleri ve termal optikler tarafından algılanmayacak. Ayrıca, Combat Scout ve High Alert uyarılarını da geçersiz kılacak.
Yeni silahlar
Bu sezon dört yeni silah çıkıyor. EM2: Saldırı tüfeği ve TEC-9 SMG, Sezon 5'de mevcut olacak . Yeni yakın dövüş silahı Cane ve tabanca Mareşal daha sonra çıkış yapacak.
Warzone Battle Pass katmanları (yama notları)
Kademe 5 - "Büyük İmparator" Efsanevi FFAR 1 (BOCW) Kalıbı
Kademe 15 - EM2 (BOCW) Silah Kilidi
Aşama 18- "Çay Saati" Epic Magnum (BOCW) Kalıbı
Kademe 21- "Savaş Bronzu" Efsanevi XM4 (BOCW) Kalıbı
Seviye 27-"Toad Nugget" Efsanevi Bullfrog (BOCW) Kalıbı
Seviye 31-TEC-9 (BOCW) Silah Kilidi
Seviye 38-"Flash Tattoo" Epic QBZ-83 (BOCW) Kalıbı
Tier 42-"Sessiz Makara" Efsanevi Milano 821 (BOCW) Kalıbı
Kademe 50-"Tüplü Dalgıç" Nadir Fırıncı Görünümü
Kademe 51-"Ölüm Dokunuşu" Epic EM2 (BOCW) Kalıbı
Seviye 55-"Kırmızı Torpido" Efsanevi Krig 6 (BOCW) Kalıbı
Kademe 59-"Tropic Punch" Epic TEC-9 (BOCW) Kalıbı
Kademe 65-"Sessiz Kükreme" Efsanevi Sokak Tarlası (BOCW) Kalıbı
Kademe 69-"Döner Tabla" Destansı Tılsım
Kademe 71-"Low Rider" Efsanevi Groza (BOCW) Kalıbı
Kademe 76-"Soylu Şövalye" Efsanevi Keskin Nişancı Tüfeği Charlie (BOCW) Kalıbı
Kademe 81-"Akçaağaç Yaprağı" Efsanevi Tabanca Charlie (BOCW) Kalıbı
Seviye 85-"Ölüm Meleği" Efsanevi DMR 14 (BOCW) Kalıbı
Kademe 89-"Pincer Spike" Efsanevi Savaş Bıçağı (BOCW) Kalıbı
Seviye 90-"Falcon" Epik Kurt Görünümü
Tier 94-"80'ler Hit 3" Efsanevi Savaş Pisti
Tier 95-"Geomatik" Ultra EM2 (BOCW) Reaktif Blueprint
Seviye 97-"Hacked Console" Efsanevi Tılsım
Seviye 99-"Kızıl Samuray" Efsanevi Amblem
100. Seviye:
"Goldleaf" Ultra Kitsune Cilt
"Mikroçip" Efsanevi TEC-9 (BOCW) Planı
"Şımarık Kıskançlık" Efsanevi Araç Görünümü
"Carbon Envy" Efsanevi Araç Görünümü
"Beşinci Sezon" Efsanevi Amblemi
Kaynak: Playerbros