Call of Duty: Warzone Sezon 5 yama notları

Call of Duty Warzone'un 5. Sezonu, bir sürü yeni içerikle geliyor.

Call of Duty Warzone'un , yeni bir Gulag haritası, oyun içi teçhizatlar, yeni silahlar, modlar ve çok daha fazla bir sürü yeni içerikle geliyor. Warzone'daki tüm yeni öğelerin kapsamlı bir listesi sizlerle.

Yeni Gulag ve Kırmızı Kapılar

Yeni Gulap haritası Rush olarak adlandırılıyor ve bir Black Ops II haritasına dayanıyor. Ayrıca Red Doors bu sezon daha şüpheci davranacak. Oyuncuları Sezon 4 gibi ana oda dışında farklı yerlere gönderebilirler.

Yeni avantajlar (yama notları)

Combat Scout - Slot 3 (Sarı) - Bir düşmana hasar vermek, onu kısa süreliğine vurgular ve otomatik olarak pinglerTemperli -

Yuva 2 (Kırmızı) - Zırh Plakaları güçlendirildi ve artık 50 yerine 75 hasarı emer. Bir Operatörün "tamamen zırhlı" sayılması için yalnızca iki Zırh Plakası gerekir.

Warzone ayrıca Cold-Blodded avantajını da ayarladı. Bu avantajı kullanan oyuncular, AI hedefleme sistemleri ve termal optikler tarafından algılanmayacak. Ayrıca, Combat Scout ve High Alert uyarılarını da geçersiz kılacak.

Yeni silahlar

Bu sezon dört yeni silah çıkıyor. EM2: Saldırı tüfeği ve TEC-9 SMG, Sezon 5'de mevcut olacak . Yeni yakın dövüş silahı Cane ve tabanca Mareşal daha sonra çıkış yapacak.

Warzone Battle Pass katmanları (yama notları)

Kademe 5 - "Büyük İmparator" Efsanevi FFAR 1 (BOCW) Kalıbı

Kademe 15 - EM2 (BOCW) Silah Kilidi

Aşama 18- "Çay Saati" Epic Magnum (BOCW) Kalıbı

Kademe 21- "Savaş Bronzu" Efsanevi XM4 (BOCW) Kalıbı

Seviye 27-"Toad Nugget" Efsanevi Bullfrog (BOCW) Kalıbı

Seviye 31-TEC-9 (BOCW) Silah Kilidi

Seviye 38-"Flash Tattoo" Epic QBZ-83 (BOCW) Kalıbı

Tier 42-"Sessiz Makara" Efsanevi Milano 821 (BOCW) Kalıbı

Kademe 50-"Tüplü Dalgıç" Nadir Fırıncı Görünümü

Kademe 51-"Ölüm Dokunuşu" Epic EM2 (BOCW) Kalıbı

Seviye 55-"Kırmızı Torpido" Efsanevi Krig 6 (BOCW) Kalıbı

Kademe 59-"Tropic Punch" Epic TEC-9 (BOCW) Kalıbı

Kademe 65-"Sessiz Kükreme" Efsanevi Sokak Tarlası (BOCW) Kalıbı

Kademe 69-"Döner Tabla" Destansı Tılsım

Kademe 71-"Low Rider" Efsanevi Groza (BOCW) Kalıbı

Kademe 76-"Soylu Şövalye" Efsanevi Keskin Nişancı Tüfeği Charlie (BOCW) Kalıbı

Kademe 81-"Akçaağaç Yaprağı" Efsanevi Tabanca Charlie (BOCW) Kalıbı

Seviye 85-"Ölüm Meleği" Efsanevi DMR 14 (BOCW) Kalıbı

Kademe 89-"Pincer Spike" Efsanevi Savaş Bıçağı (BOCW) Kalıbı

Seviye 90-"Falcon" Epik Kurt Görünümü

Tier 94-"80'ler Hit 3" Efsanevi Savaş Pisti

Tier 95-"Geomatik" Ultra EM2 (BOCW) Reaktif Blueprint

Seviye 97-"Hacked Console" Efsanevi Tılsım

Seviye 99-"Kızıl Samuray" Efsanevi Amblem

100. Seviye:

"Goldleaf" Ultra Kitsune Cilt

"Mikroçip" Efsanevi TEC-9 (BOCW) Planı

"Şımarık Kıskançlık" Efsanevi Araç Görünümü

"Carbon Envy" Efsanevi Araç Görünümü

"Beşinci Sezon" Efsanevi Amblemi

Kaynak: Playerbros