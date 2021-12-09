Call of Duty Warzone Mobil Versiyonu 2022'de Çıkış Yapabilir

Sevilen battle royale oyunu Call Of Duty Warzone mobil cihazlar için 2022'de çıkış yapabilir.

Oyun dünyasını bir dönem kasıp kavuran battle royale furyasına Activision da dahil olmuş Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare mekanikleriyle 2022'de ücretsiz bir şekilde çıkış yapmıştı.

İBB, Türkiye'nin Bir Espor Etkinliğine Ev Sahipliği Yapması İçin Girişimlerde Bulunuyor!

Warzone Mobile'in 2022'de çıkış yapacağı iddiası sektörün önde gelen isimlerinden Tom Henderson tarafından ortaya atıldı. Tom Henderson, sektörde adını Oyunlar hakkında öne sürdüğü oldukça güçlü iddialar ile duyurmuş bir Youtuber. Kendisi aynı zamanda bazı yazılı basın oluşumlarında da çalışıyor.

Call of Duty Warzone Mobil Versiyonu Test Aşamasında Olabilir

İddianın kaynağı PlaytestCloud adlı platforma dayanıyor. PlaytestCloud, mobil oyun geliştiricilerine oyunları test etme imkanı sağlayan bir veri tabanı diyebiliriz. Tom Henderson'un kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Call of Duty Warzone Mobile, PlaytestCloud platformuna eklenmiş durumda.

Tom Henderson aynı tweet zincirinde PlaytestCloud'un kendisine, bunun bir "varsayım" olduğunu, herhangi bir test aşamasının söz konusu olmadığını ilettiğini de söylüyor. Ancak Tom Henderson buna pek inanmıyor.

Warzone Mobile söylentileri ise 2020'nin eylül ayına dek uzanıyor. 15 Eylül 2020'de yayımlanan iş ilanında "WZM" koduyla Call of Duty serisine ait bir mobil AAA oyunu için ekip arkadaşı arandığı duyurulmuştu. Bu ilan yayımlandıktan kısa süre sonra silinmişti.

Takvimler Ağustos 2021'i gösterdiğinde ise Activision Mobile adıyla kurulan ve sadece mobil yapımlar geliştirecek yeni bir oyun stüdyosunun kurulduğu duyurdu. Söz konusu stüdyo hakkında detaylara bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Tüm bunlara bakınca Tom Henderson'un iddialarının kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet